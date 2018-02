Analytiker: Bemærkelsesværdig udvikling i Borr Drilling

Borr Drilling tog et skridt opad i hierarkiet af rigselskaber, da selskabet torsdag meldte opkøbet af Paragon Offshore ud.

Med opkøbet bliver Borr Drilling kontrolleret af Tor Olav Trøim verdens største ejer af jack-up rigge med i alt 57 af slagsen. Det betyder, at selskabet kontrollerer 10 pct. af alle jack-up-rigge i verden, lyder det fra analysehuset Rystad Energy.

"Det er bemærkelsesværdigt, hvad Tor Olav Trøim har opnået på så kort tid. Fra to jack-up rigge i december 2016 til at blive den største udbyder af jack-up viser, at Trøim har været i stand til at lede og orkestere etableringen af sit andet største rigselskab. Først var det Seadrill med John Fredriksen og nu Borr," lyder det i en analyse fra Oddmund Føre, der er vice president hos Rystad Energy og leder af afdelingen oilfield service research.

Det er ikke planen hos Borr Drilling at beholde alle de rigge, som de har købt for 232,5 mio. dollars via Paragon Offshore. Flere af riggene har årtier på bagen, og derfor er planen hos Borr Drilling at sende en række af dem til ophugning. Otte er allerede røget til skrot i løbet af januar 2018.

"Timingen perfekt for Borr"

Flere ophugninger vil dog ikke ændre ved Borr Drillings nye placering som den største udbyder af jack-up-rigge, og det ser man i Oddmund Føre som god positionering i markedet.

"Timingen er perfekt for Borr Drilling, da tegnene på et marked i bedring begynder at vise sig. Den kontraktaftalte udnyttelse af jack-up-rigge har ligget fast ved niveauet fra lav til et niveau omkring 50 pct. siden begyndelsen af 2017, men gennem fjerde kvartal 2017 så vi en stigning i nye gensidige kontrakter, varigheden af kontrakterne og bedre niveauer for premium jack-ups," siger Oddmund Føre.

Hos en anden iagttager og analytiker i markedet, Vessels Value, er opkøbet hos Borr Drilling en meget overraskende udvikling.

"Borr Drillings opkøb af Paragon var virkelig uventet. Borr gjorde det klart i løbet af 2017, at de gik efter at blive den førende jack-up udbyder, vi forventede ikke, at de ville begynde 2018 ved at købe en flåde af ophugskandidater," skriver Charlie Hockless, der er head of offshore hos Vessels Value.

