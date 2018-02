Norge forudser tocifret milliardstigning i olieinvesteringer

Oliekrisen i Norge synes endeligt forbi. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), der indsamler data fra aktørerne i olie og gasindustrien, bliver der i 2018 investeret for 160 mia. norske kroner (123,2 mia. kr.) i udvinding og rørtransport.

Det er 7,1 pct. mere end de 148,8 mia. norske kroner (114,6 mia. kr.), der blev investeret i 2017, og 11 pct. højere end anslået i november måned for 2018.

Det skriver SSB.

I videre forstand er det første gang siden 2014, at investeringerne ventes at blive højere end året forinden. Om end det skal bemærkes, at de estimerede investeringer nominelt ligger under niveauet for alle år i perioden 2012-16. B

Baggrunden bag den øgede forventning er øget udbygning af felter, hvor der blev leveret planer på syv projekter i december.

"I 2017 stabiliserede olieprisen sig på et højere niveau, og omkostningerne i branchen er reduceret betydeligt gennem effektiviseringstiltag, reducerede leverandørpriser og forenklinger. Denne udvikling har det seneste år udløst en række nye udbygningsprojekter med breakeven-priser, der er betydeligt lavere end dagens oliepris. Det er baggrunden for, at det efter tre år med fald i investeringerne ser ud til at dreje til investeringsvækst i år," skriver statstikbureauet.

Det vel nok bedste eksempel på de lavere omkostninger er Johan Sverdrup. Her har Statoil flere gange reduceret den forventede breakeven-pris, der i begyndelsen af måneden blev sænket til blot 11 dollars per tønde på første fase af projektet.

Denne fase, blev det meldt ud, var 70 pct. klar. SSB noterer sig da også, at investeringerne i den næste kan følge efter i år. Foruden planer for udbygning og drift (PUD) på Johan Sverdrup kan det også ske på Wintershalls felt Nova samt Troll Future.

"Opretholdes tidsplanerne på disse projekter ligger det, isoleret set, til endnu højere investeringer inden for feltudbygning i 2018, end hvad der ligger indenfor den nuværende undersøgelse," konstater statstikbureauet.

