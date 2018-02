Længere kontrakter er et lyspunkt for offshore-rederier

Det er en lyspunkt i en ellers mørk vinter for offshore-rederierne, at flere skibe igen er begyndt at blive lejet ud på længerevarende kontrakter.

I et nyt notat peger mæglerhuset Westshore Shipbrokers på, at der ser ud til at være en fornyet lyst i markedet til at hyre forsyningsskibe på kontrakter på mere end 30 dage. Det skriver E24.

Analytiker Inger Louise Molvær tror på, at markedet i Nordsøen vil forbedres frem mod sommeren.

"Konklusionen er, at for PSV-skibe, som ønsker sikre kontrakter i Nordsøen, så vil 2018 blive året, hvor raterne omsider stiger, og betingelserne begynder at svinge til redernes fordel," skriver hun ifølge E24 i notatet.

Det er dog ikke alle, som deler mæglerhusets optimisme. Rederiet Siem Offshore fremlagde torsdag et regnskab for 2017, hvor ledelsen gav udtryk for, at der fortsat er lav vej igen.

"Selvom vi forventer en stigning i aktiviteten i løbet af sommeren, tror vi, at markedsraterne vil forblive volatile og generelt lave i 2018," skriver ledelsen i regnskabet og fortsætter:

"Trods indikationer om stigende aktivitet, er timingen for en betydelig, bæredygtig forbedring i udnyttelsen og raterne usikker, og situationen vil fortsætte med at lægge finansielt pres på ejere og udlånere."

