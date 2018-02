Nu lysner det for offshoreskibene i Nordsøen

Raterne for supplyskibe i Nordsøen på de lidt længere kontrakter synes for første gang i årevis at bevæge sig opad, da de korte dagsrater i spotmarkedet fortsat befinder sig på meget lave niveauer.

"Efter tre år med smerte i markedet for serviceskibe i offshoresektoren, demonstrerer raterne for periodekontrakter et lovende momentum," skriver analytikerne Turner Holm og Hans Lund i Clarksons Platou Securities i en ny opdatering ifølge nyhedsmediet hegnar.no.

Opdateringen henviser til, at raterne for store forsyningsskibe i begyndelsen af 2017 lå på omkring 7.400 dollars om dagen, og de sluttede året 27 pct. højere på 9.400 dollars.

I slutningen af februar i år ligger rateniveauet dobbelt så højt som for et år siden.

Analytikerne påpeger, at selv om spotraterne er steget godt 30 pct. i 2017, så er det de længere perioderater, der står for omkring 80 pct. af supplyskibenes aktiviteter i Nordsøen, som således lægger niveauet for en stor del af rederiernes indtjening.

