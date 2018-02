Viking Supply Ships flytter hovedkontor fra Danmark til Norge

Offshorerederiet Viking Supply Ships har besluttet sig for at flytte sit hovedkontor i København til Norge.

Det fremgår af regnskabet fra rederiet, der blev offentliggjort tirsdag i denne uge.

"For at strømline organisationen og yderligere øge effektiviteten og det kommercielle fokus for selskabet, blev det i januar 2018 besluttet af flytte Viking Supply Ships A/S' hovedkvarter fra København (Danmark) til Kristiansand (Norge)," lyder det fra rederiet.

Sammenlagt med restruktureringen af rederiet, der blev endeligt gennemført sidste år, vil flytningen give rederiet mulighed for at "drage fordel af fremtidige markedsmuligheder," lyder det.

Viking Supply Ships har en flåde af otte AHTS-fartøjer (ankerhåndteringsskibe), hvoraf fire nu er i oplag, samt fem PSV-skibe (platform forsyningsskibe) der alle er lagt op.

I regnskabet fremgik det, at driftsresultatet (ebitda) for den fortsatte forretning sidste år faldt til et underskud på 185 mio. svenske kroner fra et overskud på 160 mio. svenske kroner i 2016. I løbet af fjerde kvartal blev det til en nedskrivning på 19 mio. svenske kr. foretaget på PSV-flåden.

Viking Supply Ships er ud over det nu norske hovedkontor til stede i svenske Gøteborg. Rederiets største aktionær er Christen Sveaas' selskab Kistefos.

