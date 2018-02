IEA: Amerikansk skifer kan spænde ben for Opecs arbejde

Oliereserverne i de udviklede lande tog i december det største dyk i seks år.

Dermed ser Opec ud til at være godt på vej til at nå sit mål, siger det internationale energiagentur IEA ifølge Bloomberg. Men agenturet advarer om, at en stærkt voksende produktion blandt lande uden for oliesammenslutningen kan spænde ben for Opecs arbejde

Der hentydes her specifikt til den aftale, der siden 2016 har haft til formål at komme den globale overkapacitet af olie til livs og dermed presse priserne på råolie vejret.

IEA understreger især, at Opec-landenes bedrift kan blive undermineret af en stigende eksport af skiferolie fra USA.

"Nu hvor overskuddet er reduceret så drastisk, er aftalens succes tæt på en realisering," lyder det. Men den primære pointe er ifølge IEA stadig, at "hurtigt stigende produktion fra ikke-Opec lande, med USA i spidsen, sandsynligvis vil stige mere end efterspørgslen."

Opec er dog ikke bekymret over skiferudviklingen.

Suhail Al Mazrouei, De Forenede Arabiske Emiraters energiminister og formand for Opec, nedtonede bekymringerne over for Bloomberg mandag.

"Skifer kommer, og forventningen er, at den vil komme stærkere end i 2017, og det er noget, vi er nødt til at holde øje med. Men alle faktorer taget i betragtning tror jeg ikke, at vi se nogen større forstyrelse af markedet," sagde Suhail Al Mazrouei ifølge mediet.

