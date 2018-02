Gældstyngede Seadrill tæt på endelig redningsplan

Banker, kreditorer og ikke mindst obligationsejere er tæt på at kunne præsentere en økonomisk redningsplan for det John Fredriksen-kontrollerede rigselskab Seadrill.

Det skriver blandt andet Bloomberg med henvisning til retsdokumenter ved en domstol i Texas, der behandler den økonomiske rekonstruktion af det gældstyngede Seadrill, som er under konkursbeskyttelse (Chapter 11, red.).

Den nye plan forventes at give obligationsejerne bedre vilkår end det forslag, der tidligere blev præsenteret af bankerne og hovedaktionæren John Fredriksen. Nu ser det ud til, at de tidligere genstridige obligationsejere har fået forhandlet sig til bedre vilkår i et nyt Seadrill.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Alle interessenter inklusiv nye investorer, banker, skibsværfter og obligationsejere "er tæt på at færdiggøre en global aftale inden for den kommende uge," fremgår det af dokumenter i retten i Houston.

Seadrill ansøgte om konkursbeskyttelse i september sidste år med henblik på en sanering af selskabets forpligtelser på tæt ved 13 mia. dollars.

Selve retsprocessen anslås ifølge Dagens Næringsliv at have kostet omkring 400 mio. dollars i udgifter til især advokater og andre rådgivere.

