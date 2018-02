Statoils topchef har ét stort problem

Statoil er ude af krisen. Det cementerede det norske olieselskab med onsdagens regnskab, hvor topchef Eldar Sætre kunne levere en justeret indtjening på 12,6 mia. dollars for hele 2017 og tre gange højere end i 2016.

Og med kommentarer som 'Du kan næsten lugte pengene komme ind', som Sætre ifølge Dagens Næringsliv sagde under præsentationen i London i går, var det en tydeligt tilfreds leder, der stod foran finanmiljøet i den britiske hovedstad.

Men bag de kækkke kommentarer skjuler især én bekymring sig. Statoil har ikke gjort et stor fund i lang tid.

Ifølge Dagens Næringsliv annoncerede olieselskabet sidste år seks såkaldte high-impact brønde globalt. Tre af dem i Barentshavet. Det er projekter med mulighed for virkeligt store fund. Men over for det norske medie bekræfter Sætre, at ingen af de seks gav pote.

"Flere af de store fund, vi har brug for for at erstatte vores reserver, har vi ikke fundet," sagde han.

Sidste år borede Statoil 28 udforskningsbrønde med 14 mindre fund på den norske sokkel. I år vil olieselskabet bruge omkring 1,5 mia. dollars på udforskning og antallet af brønde øges til 40.

Netop manglen på store oliefund er et generelt problem i den norske oliesektor, som flere iagttagere har peget på og advaret imod.

Stor skuffelse for Statoil i Barentshavet

Med onsdagens regnskab meddelte Statoil desuden, at omkostningerne for at udvikle det store norske oliefelt Johan Sverdrup er kommet endnu længere ned. For hele feltet venter partnerne nu en break even-pris på under 20 dollars per tønde.

Statoil overgår alle forventninger på indtjening og omsætning

Break even-prisen i Sverdrup-feltet i ny bundrekord