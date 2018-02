Statoil overgår alle forventninger på indtjening og omsætning

Statoil kom godt ud af fjerde kvartal, hvor såvel omsætning som indtjening overstiger analytikernes forventninger, fremgår det af olieselskabets årsregnskab offentliggjort onsdag.

Omsætningen landede på 17,1 mia. dollars, mens det justerede resultat efter skat blev 1,3 mia. dollars mod ventet 1,2 mia. dollars ifølge Bloomberg News.

Målt på driftsresultatet, der blev 4 mia. dollars, slog Statoil analytikerforventningen med omkring en kvart milliard dollars.

For hele 2017 er den justerede indtjening på 12,6 mia. dollars mere end tre gange højere en resultatet på 4,1 mio. dollars i 2016.

"I et marked på vej op har vi leveret en stærk indtjening og pengestrøm fra alle vores forretningsområder og med en rekordstor produktion i såvel fjerde kvartal som i hele året. På længere sigt forventer vi fortsat vækst i indtjeningen," siger Statoils topchef Eldar Sætre i forbindelse med aflæggelse af regnskab onsdag:

"Med en gennemsnitlig oliepris på 54 dollars per tønde genererede vi 3,1 mia. dollars i frie pengestrømme i 2017 og styrkede således vores finansielle position," siger Sætre.

Det statsejede norske olieselskab oplyser samtidig, at det øger udbyttet til 4,5 pct.

De to store olieselskaber BP og Shell har for nylig afleveret tilsvarende stærke regnskaber for 2017, der i lighed med Statoil er mærkbart prægende af den stigende oliepris.

