Prosafe med plus på bundlinjen i fjerde kvartal

Prosafe, der leverer hotelrigge til offshoreindustrien, fik et overskud på bundlinjen på 4,9 mio. dollars i fjerde kvartal. I samme periode sidste år var resultatet et underskud på 32,7 mio. dollars, viser regnskabet tirsdag.

Den justerede bruttofortjeneste (ebitda) endte på 40,1 mio. dollars og en nedgang fra 78 mio. dollars i samme periode 2016. Det skyldes lavere udnyttelse af rederiets rigge, fremgår det. Om resultatet siger CEO Jesper Kragh Andresen:

"Operationerne i kvartalet er gået godt, hvilket reflekteres i et godt driftsresultat i kvartalet og et ebidta i slutningen af året lidt over vores guiding. Vi fortsætter med at positonere selskabet til at levere på enhver mulighed i industrien."

Prosafe har i dag otte rigge og har to nybygninger på et kinesisk værft, hvor leveringen for nylig blev udskudt til april måned.

I en præsentation fremgår det, at internationale markeder vil blive vigtigere på sigt. Blandt andet Brasilien. I øjeblikket er der syv udbud i markedet frem mod 2020. Herunder et i Nordsøen, skriver Prosafe. Samtidig er der 23 mulige prospekter for udbud.

Prosafe forudser en gradvis bedring for markedet for beboelsesrigge i 2019.

