Analyse: Europa afgør fremtiden for havvindmøller

Konsulenthuset Boston Consulting Group konkluderer i en ny analyse, at der kan være masser af vind i sejlene for havvind.

Det kræver dog, at de europæiske politikere støtter op om branchen, der til gengæld så vil kunne vokse til en samlet værdi i omegnen af 700 mia. euro i 2030.

"Hvorvidt vi kommer til se en accelereret eller en business-as-usual vækst afhænger af bedre auktioner, investeringer i nettet, støttende offentlige politikker og ændringer i elmarkedet. Vindmølleudviklere, installatører og leverandører skal fremtidssikre deres forretningsmodeller ved at træffe kloge beslutninger om markedet, der udvikler sig, og de skal opnå en bedre forståelse for risici og muligheder forbundet med en lang række scenarier," lyder det i rapporten.

I analysen hæfter konsulentfirmaet sig ved, at Europa står med nøglen til den globale succes for havvind. For det er Europa, der afgør konkurrenceniveauet, udviklingshastigheden og modenheden af leverandørkæden – og på den måde former industriens fremtiden.

Havvind har et stadigt større fokus blandt rederierne. Fra Danske Rederier har tidligere slået fast, at man ser et stort potentiale for rederierne på området.

To scenarier

Som tidligere nævnt bliver der arbejdet med to scenarier i analysen. Den ene er et såkaldt business-as-usual-scenarie, mens den anden er et accelereret-vækst-scenarie. I sidstnævnte scenarie vurderer man, at andelen af havvind udenfor Europa kan vokse markant.

Mens Europa i dag står for omkring 90 pct. af verdens havvind, vil det i det accelererede-vækst-scenarie forholde sig anderledes. Her vil andelen af kapacitet i den øvrige del af verden lyde på mere end 60 pct. i 2030.

Det er nu ikke fordi, at markedet vil stå stille i Europa. Ifølge analysen vil den nuværende kapacitet i Nordeuropa kunne vokse med 10 til 20 gange den nuværende størrelse i 2030.

Men det sker ikke af sig selv, lyder det i analysen, der lister en række betingelser op for, at det europæiske potentiale bliver indfriet.

"For at investere har industrien brug for en levedygtig pipeline, så regeringerne er nødt til løfte sine kapacitetsmål, udvide infrastrukturen og håndtere flaskehalsene med transmissionen. Udviklere skal være låst fast til at bygge parker. Der skal være en kortere tid mellem bud og opførsel, og man skal udelukke selskaber, der ikke gennemfører projekter, og samtidig løfte bid bonds," står der i analysen.

Ifølge konsulenthuset skal man også øge intraday trading. For analysens estimater viser, at man kan spare omkring 4,8 mia. euro om året i omkostninger, hvis markedet er mere effektivt.

Analysen påpeger også, at regeringerne skal stoppe med at bruge havvind for at indfri egne politiske mål ved f.eks. at støtte indenlandske virksomheder og regioner.

The Accelerated-Growth

I scenariet med en accelereret vækst, hvor regeringerne altså investerer markant i infrastruktur, elnettet og ikke mindst udvider udbuddet af auktioner, så vil den europæiske kapacitet kunne vokse med en CAGR, Compound Annual Growth Rate, på 16 pct. – eller hvad der svarer til 7-8 GW om året, og nå 100 GW i 2030.

Den stigende kapacitet vil også medføre en række ting ifølge analyse. Her bliver der blandt andet peget på to europæiske producenter vil sammen producere mellem 600-700 vindmøller om året, installatører vil reducere installationstiden, og omkostningerne til interconnection vil falde så meget som 66 pct.

Samtidig vil scenariet med den accelererede vækst også få havvind til blomstre globalt. Her vil markederne udenfor Europa vokse med en CAGR-vækst på 42 pct. frem mod 2030, og den globale kapacitet vil eksklusivt Europa stige til 170 GW havvind.

"Hjulpet på vej af forbedringer i batteriteknologi vil havvind næsten være en base-load strømkilde, der vil være tilgængelig det meste af tiden, hvilket reducerer regeringernes behov for at afbalancere forbruget i elnettet med anden forsyning. Installation og vedligeholdelse vil være kilder til betydelig jobskabelse i kystområder, hvilket gør, at man kan fjerne kravene om local-content på auktionerne. På grund af det stærke marked kan udviklere ende med at betale regeringerne et licensgebyr for retten til at oprere, ligesom olieselskaberne betaler for udvindingsrettigheder," står der i analysen.

Business-as-Usual-Growth

Hvis man derimod kaster blikket på analysens scenarie for business-as-usual, ser det lidt anderledes ud.

Her vil Europa vokse med en CAGR på 11 pct., hvilket svarer til 2-3 GW om året, frem mod 2030 og vil ramme 50 GW. Herefter vil væksten løje af og ramme et niveau på mellem 60 til 70 GW i 2040, og væksten vil herefter falde.

Men i dette scenarie vil havvind fortsat være en nichesektor, hvor nyere vindmøller vil erstatte ældre, så længe at der kommer løsninger med lavere omkostninger.

Mange af de nuværende spillere på markedet vil derfor sandsynligvis begynde at skrue ned for sine forretninger i Europa og kigge sig om i andre dele af verden, hvilket også vil gøre, at priserne på auktioner vil stige igen, og at projekter måske igen bliver afhængige af støtte.

"I dag roser de europæiske politikere sig selv for at nå en tocifret vækst, men hvis dette tempo fortsætter, så vil virkeligheden være en høj grad af konsolidering og uholdbare fortjenstmargener. Den årlige tilførsel af 2 til 3 GW ny europæisk kapacitet vil forsinke eller måske end helt stoppe udviklingen af en 15 MW-mølle," står der i analysen.

Scenariet med business as usual vil også bremse væksten udenfor Europa. Her vil kapaciteten stige med 32 pct. CAGR og ramme omkring 57 GW i 2030.

Det vil få spillerne til at kigge væk fra Europa, og der vil kunne drages paralleller til solindustrien, hvor man I løbet af det seneste årti har set de nye investering ske i andre regioner end Europa.

"Havvind kan blive en stor kilde til den globale vedvarende energi. Når man står ansigt til ansigt med udsigten til en usikker fremtid vil det være de havvindselskaber, der bygger deres strategier på en forventning om en accelereret vækst og modstår fristelsen til at være generalister, der højst sandsynligt vil overgå sine rivaler. De selskaber, der holder igen, vil ikke kunne tilpasse sig den nye virkelighed, hvis de går ud fra, at det, der har virket tidligere, og så vil virke i fremtiden."

