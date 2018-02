Nu forudser Goldman Sachs en oliepris på over 80 dollars

Det er efterhånden ved at være lang tid siden, at prisen for en tønde nordsøolie var nede i 27 dollars.

Lidt mere end tre år efter januar 2015 befinder prisen sig pt. i 69,79 dollars. Men der er mere at hente prisen, vurderer den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, skriver Bloomberg.

Rebalanceringen af oliemarkedet er sandsynligvis blevet nået, Goldman Sachs ifølge Bloomberg

Her lyder det, at prisen sagtens kan nå 82,5 dollars pr. tønde inden for det næste halve år. Over de næste tre måneder vil prisen nå 75 dollars lyder den nye udmelding.

"Rebalanceringen af oliemarkedet er sandsynligvis blevet nået, seks måneder hurtigere end vi havde forventet. Faldet i overskydende lagre blev fremskyndet i slutningen af 2017 med fremragende efterspørgselsvækst, høj grad af overholdelse fra Opec, tung vedligeholdelse samt sammenbrud af Venezuelas produktion," lyder det fra Goldman Sachs ifølge Bloomberg.

Tidligere forventede Goldman Sachs en oliepris på 62 dollars for de to perioder. Med justeringen følger Goldman Sachs med på den trend, der har været blandt flere storbanker på det sidste med et mere positivt syn på olieprisen på den længere bane.

Fra Morgan Stanley lød det for nylig til Bloomberg, at prisen vil nå 75 dollars i år, mens JP Morgan mener, at 78 dollars kan nås med stramningerne om olieproduktionen i markedet, der sker hurtigere end ventet.

Olieprisen har ikke overgået 80 dollars siden 2014.

Goldman Sachs spår gyldent 2018 for verdens største olieselskaber

Fatal ulykke præger Aker BP's 2017