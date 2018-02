Fatal ulykke præger Aker BP's 2017

Aker BP kan se tilbage på et 2017 med fremgang på indtjening og vigtige overtagelser af nye oliefelter, fremgår det af årsregnskabet, der netop er lagt frem.

Men det forgangne år vil også blive husket for den fatale ulykke, der fandt sted på en boreplatform, selskabet havde hyret af Maersk Drilling. Her omkom en person efter at være faldet i vandet.

"Undersøgelsen (af ulykken) er fortsat i gang. Grundårsagerne bag denne tragiske ulykke vil der blive fulgt op på, og læringen derfra vil blive implementeret og delt med branchen," lyder det i CEO Karl Johnny Hersviks kommentar til regnskabet.

Ulykken udløste hård kritik af Maersk Drilling af de norske myndigheder, der i en foreløbig undersøgelse fremlagt i starten af januar identificerede "alvorlige mangler" ved systemer og processer.

Ulykken skete netop, da man var i færd med at installere en ny råvandspumpe på riggen Maersk Interceptor, som er på kontrakt for olieselskabet Aker BP på Tambar-feltet i den norske del af Nordsøen.

Her faldt en person i vandet, mens en anden blev slået omkuld og faldt ned på et dæk, da der skete en ulykke i forbindelse med indløftningen af pumpen. Personen som faldt i vandet døde senere på et hospital i Bergen.

Fremgang i 2017

Samlet set viser Aker BP's regnskab fremgang på top- og bundlinje.

Mens driftsindtjeningen stort set er fordoblet fra 1,364 mia. dollars i 2016 til 2,563 mia. dollars sidste år, så blev det til et nettooverskud på 275 mio. dollars sammenlignet med 35 mio. dollars i 2016.

I fjerde kvartal alene blev det til et overskud på 34 mio. dollars mod et underskud på 67 mio. dollars i samme periode af året før.

Året bød på samtidig på "vigtige strategiske milepæle" i form af af overtagelser af Hess' norske aktiviteter samt forelæggelse af planer for udvikling og operation af felterne Ærfugl Valhall Flank West og Skogul.

Samtidig formåede selskabet at øge produktionen fra til 138.825 tønder olieækvivalenter om dagen fra et niveau på 77.441 mio. tønder året før, fremgår det. Produktionsomkostningerne pr. tønde udgjorde for helåret 10 dollars mod 8 dollars i 2016.

For 2018 venter selskabet en produktion på mellem 155.000-160.000 tønder om dagen med en omkostning på omkring 12 dollars pr. tønde.

Samtidig ventes selskabets investeringer (capex) for omkring 1,3 mia. dollars i løbet af året.

Aker BP er en del af Kjell Inge Røkkes Aker-koncern, som ejer 40 pct., mens BP har 30 pct. på hånden.

