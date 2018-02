Analysehus advarer om milliardudfordring for asiatisk offshoremarked

Det næste årti stopper produktionen af flere hundrede oliebrønde i Asien-Stillehavsregionen, og det skaber en stor udfording for de forskellige aktører i industrien, mener konsulenthuset Wood Mackenzie.

Ifølge Mackenzie skal næsten 2.600 platforme og 35.000 brønde i løbet af det næste årti fjernes, og det kan koste over 100 mia. dollars. Markedet for dekommissionering ser ud til at være en enorm opgave, som spillerne i markedet langt fra er forberedte på, lyder det. Det skyldes blandt andet et miks af mangel på erfaring i regionen koblet med uklare regler fra regeringer.

"Med 380 felter, der står til at stoppe produktionen det næste årti, kan omfanget og omkostninger til arbejdet ikke længere ignoreres. Men med erfaring fra globale dekommissioneringsprojekter kan industrien tilpasse sig og de praksisser, der er bedst egnet til udfordringerne i Asien-Stillhavsregionens egne udfordringer," siger Jean-Babtiste Berchoteau, upstream-analytiker i Asien for Wood Mackenzie.

Analysehuset opfordrer blandt andet industrien til at trække på erfaringer og retningslinjer fra områder som Storbritannien og Den Mexicanske Golf i stedet for at starte helt forfra.

