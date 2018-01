Exxon skyder milliarder i skiferolie efter Trumps skattereform

Det amerikanske olieselskab ExxonMobil vil skrue kraftigt op for sin produktion af skiferolie i USA og investere et større milliardbeløb i ny infrastruktur til at understøtte stigningen.

Det sker efter, at præsident Donald Trump har sænket skatten for amerikanske virksomheder.

Olieselskabet skriver i en meddelelse tirsdag, at det planlægger at tredoble sin daglige produktion af skiferolie i Permian-bassinet i det vestlige Texas og New Mexico, så den lander på over 600.000 tønder om dagen i 2025.

Koncernen vil samtidig bruge mere end to mia. dollars på at udbygge infrastrukturen i området. Pengene skal blandt andet en udbygning af en olieterminal i byen Wink, Texas. Herfra skal skiferolien sendes videre til raffinaderier og terminaler ved den Mexicanske Golf.

Antallet af horisontale rigge skal desuden øges med omkring 65 procent, oplyser ExxonMobil i meddelelsen.

De seneste forandringer i den amerikanske skatteprocent for virksomheder har skabt grobund for at øge de fremtidige investeringer" ExxonMobil om sine planer om at øge investeringer i USA

Løftet om den massive investering i skiferolie sker som en direkte konsekvens af den skattereform, republikanerne vedtog kort før jul. Reformen sænker den effektive skatteprocent for amerikanske virksomheder fra 35 til 21 procent.

Derudover får erhvervslivet bedre muligheder for at trække investeringer fra og slipper for at betale amerikansk skat af penge tjent i udlandet.

"De seneste forandringer i den amerikanske skatteprocent for virksomheder har skabt grobund for at øge de fremtidige investeringer, herunder ExxonMobils planer om at bruge mere end to mia. dollars på transportinfrastruktur til at understøtte aktiviteter i Permian," skriver selskabet.

Udmeldingen om den øgede satsning på skiferolie kommer dagen efter, at ExxonMobils topchef, Darren Woods, lovede i et blogindlæg, at selskabet vil investere 50 mia. dollars i USA over de kommende fem år. Det er samtidig en del af ExxonMobils planer om at udbygge sine aktiviteter langs den Mexicanske Golf.

ExxonMobils tidligere topchef, Rex Tillerson, er udenrigsminister i Donald Trumps regering.

