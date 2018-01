Olieprisen tager nordpå efter at have krydset 70 dollars

Brent-olien fra Nordsøen bliver handlet til 70,4 dollars per tønde, efter at have ramt 71,2 dollars i går, skriver Global Risk Management i en kommentar til udvilklingen.

Blandede udmeldinger fra det amerikanske finansministerium og præsident Donald Trump på det økonomiske topmøde i Davos i Schweiz var med til at give svingninger på olieprisen i løbet af ugen. Og der kan komme flere udsving i tiden fremover, forudser analysehuset.

"Med foråret kommer sæsonen for vedligehold hos raffinaderierne, som traditionelt finder sted efter vinterens højsæson. Det betyder lavere kapacitet hos raffinaderierne og svagere efterspørgsel på råolie, mens det står på."

En anden indikator, som markedet holder øje med, er udmeldinger fra Baker Huges om rigmarkedet, som bliver offentliggjort senere i dag. I sidste uge viste opgørelsen et fald i antallet af aktive rigge.

Ifølge DNB Markets er markedet lige nu drevet for meget af psykolog og en positiv fortælling om markedet.

"De grundlæggende fundamenter har været meget stærke og en pris på 60 dollars per tønde er berettiget, når man ser på størrelsen af backwardation-strukturen," skriver analytiker Torbjørn Kjus med henvisning til den situation på oliemarkedet, hvor efterspørgslen er god, fordi man har strammet udbuddet til.

Men 70 dollars er lige i overkanten, lyder det fra analytikeren i en kommentar til dagens marked.

