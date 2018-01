Petrobras-skandale fælder Brasiliens ekspræsident

En enig appeldomstol opretholder en dom for korruption mod Brasiliens tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva.

Men ikke nok med, at dommen stadfæstes. Appeldomstolen hæver straffen fra ni et halvt års fængsel til 12 år og en måned, skriver dpa.

Samtlige tre dommere ved appeldomstolen i Porto Alegre vælger således at gå imod Lula.

Det betyder med stor sandsynlighed, at han ikke kan genopstille ved præsidentvalget senere i år.

Ifølge meningsmålinger har den 72-årige ekspræsident dobbelt så stor opbakning, som sin nærmeste præsidentrival.

"Det eneste, jeg er sikker på, er, at jeg vil kæmpe til min dødsdag," siger Lula i en tale onsdag i Sao Paolo til metalarbejdernes fagforening.

Han valgte ikke at være til stede i retten.

Efter dommen siger Lula da Silva ifølge nyhedsbureauet AFP til støtter i storbyen Sao Paolo:

"Nu vil jeg være en kandidat til præsidentembedet."

Lula blev i juli sidste år idømt ni et halvt års fængsel for bestikkelse, der involverede det statslige olieselskab Petrobras.

Den 72-årige socialist og tidligere fagforeningsleder var Brasiliens præsident fra 1. januar 2003 til 1. januar 2011. En periode, hvor den brasilianske økonomi boomede på grund af landets store eksport af råvarer.

Lula vil stadig have muligheden for at føre sin appel videre ved en højere domstol i håb om at få omstødt dommen og igen blive valgbar. Men efter dagens afgørelse er hans chancer minimale.

Kandidaterne ved præsidentvalget skal senest 15. august lade sig registrere til valget.

Lula har indtil nu været favorit til at genvinde den præsidentpost, han forlod i starten af 2011.

Ifølge den seneste meningsmåling støtter 36 procent ham. Det er dobbelt så meget, som hans nærmeste rival.

Lula er en blandt en lang række politikere, der blev hvirvlet ind i korruptionssager i 2014.

Han blev beskyldt for at have fået forærende en strandvejsvilla i tre etager fra byggefirmaet OAS. Det skulle være til gengæld for at sikre en byggekontrakt med det statslige olieskab Petrobras.

Petrobras indgår milliard-forlig i amerikansk søgsmål

Kæmpebøde til Keppel-værft ny rekord for Singapore-selskab

Otte direktører ramt af nye anklager i Petrobras-sag

Oliegiganter skal for retten i nigeriansk korruptionssag