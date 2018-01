Semco suspenderer rumænske arbejdere efter blokade

Semco Maritime har i dag besluttet at fjerne et antal rumænske arbejdere på vindmøllefartøjet Pacific Orca, efter cirka 80 stilladsarbejdere fra foreningen Stilladsklubben Vestjyden dagen igennem har blokeret adgangen til selskabets arbejdsområde på Esbjerg Havn onsdag.

Det oplyser Jydske Vestkysten, som har fulgt blokaden.

Stilladsarbejdere ansvarlige for blokaden er organiseret i fagforeningen 3F Transport Esbjerg. De er utilfredse med, at de hyrede, rumænske stilladsarbejdere angiveligt ikke har fået mere end 120 til 130 kroner i timen. Samtidig mener de ikke, at rumænerne er kvalificerede til at udføre arbejdet.

"Vi har en lang tradition for at reagere, når vores arbejde bliver truet af løndumping, og hvor vores fag bliver udfordret af folk, som ikke har en uddannelse til det arbejde, de udfører. Vi har intet imod udenlandske stilladsarbejdere eller bygningsarbejdere i det hele taget, men vi kræver, at de arbejder på samme løn- og uddannelsesvilkår som os andre", siger Stilladsklubben Vestjyden til avisen.

Semco Maritime oplyser efter et møde med repræsentanter for de danske stilladsarbejdere, at man har besluttet at suspendere de rumænske gæstearbejdere. HR-direktør Jens Holm Nielsen afviser dog stilladsarbejdernes kritik og siger, at rumænerne bliver aflønnet, som de skal, og at de har de nødvendige kvalifikationer. Han siger, at parterne er "enige om at være uenige" om sagen.

"Det er korrekt, at vi har bidt den i os og taget arbejderne væk fra Pacific Orca. Det er vi naturligvis ærgerlige over, og vi har rokeret rundt på nogle af vores egne gutter, så vi sikrer, at kunden stadig får løst sin opgave," fortæller Jens Holm Nielsen til Jydske Vestkysten.

Jobfest på vej: Nu skal Tyra genopbygges

Dongs køber satser stort på Nordsøen med nyt dansk selskab

Norsk ejer afskediger topledelse i dansk offshorefirma