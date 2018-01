Medie: Maersk søger nyt partnerskab til Drilling i Norge

A.P Møller-Maersk har ledt efter en mulig partner til Maersk Drilling i den norske olieindustri. En række aktører med indsigt i drilling-branchen har fortalt dagbladet Børsen, at Maersk i slutningen af 2017 var i dialog med de toneangivne selskaber Aker ASA, Odfjell Drilling og Borr Drilling.

Tirsdag kom det frem i Berlingske Business, at Mærsk kigger på at overføre ejerskabet af Maersk Drilling til A.P. Møller Holding, der ejer en stor del af konglomeratets hoveddel inden for transport og logistik.

Ambitionen er at skabe en forretning, hvor selskabet står godt overfor olieindustrien, der går mod bedre tider i takt med, at olieprisen stiger. Nogle peger derfor på, at Drilling sandsynligvis bliver en del af et joint venture med en tredjepart.

"Maersk Drilling er af en størrelse, hvor det er svært at finde nogen, der kan overtage selskabet, simpelthen fordi det kræver for mange penge. Derfor er det mere sandsynligt, at man indgår et partnerskab, hvor nogen køber op mod halvdelen af selskabet," siger Stefan Panduro, underdirektør i Bassoe Offshore, en mæglervirksomhed for borerigge, til dagbladet Børsen.

Bassoe Offshore vurderer, at den samlede værdi af Maersk Drillings borerigge ligger på mellem 21-21,5 mia. kr.

