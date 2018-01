Prosafes skibe havde mindre at lave i 2017

Prosafes otte hotelrigge havde mindre at lave i 2017.

Udnyttelsesgraden i 2017 var 36,1 pct. mod 43 pct. i samme kvartal året før. For hele 2017 lå udnyttelsesgraden på 38,4 pct., hvilket var lavere end året før, hvor udnyttelsesgraden lå på 43 pct.

"Prosafe forbliver fokuseret på sin high-grading strategi. Prosafe fortsatter sit med samarbejde med Cosco (Qidong) Offshore Co. Ltd for at finde en duelig kommerciel løsning for de tre færdiggjorte skibe, som lige nu venter i Coscos Qidong-værft i Kina," skriver Prosafes ledelse i en meddelse.

Leveringen af to af de tre rigge er indtil videre udskudt til april i år, og hvis en løsning ikke falder på plads for leveringen, har Prosafe en mulighed for at slippe ud af aftalen.

"Prosafe har ret til at aflyse nybygningskontrakterne på Safe Nova og Safe Vega på grund af forsinkelser og kræve tilbagebetaling af de betalte installeringer herunder renter på samlet set 60 mio. dollars. Tilbagebetalingskravet er sikret med en refunderings-garanti fra Bank of China," skriver Prosafe.

