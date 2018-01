Norsk offshore frygter yderligere pres fra olieselskaber

Med oplagte offshoreskibe i hobetal frygter de norske redere, at yderligere besparelser i olieselskaberne kan blive fatale.

"Vi har været igennem en periode med rater, der knap nok dækker driftsomkostningerne, og vi er kommet ned på et niveau, der gør os bekymret for, at yderligere nedskæringer vil være særdeles kritisk i forhold til kompetencer, kapacitet og evnen til at tage del i ny vækst," siger direktør Harald Solberg i den norske rederiforening, Rederiforbundet, til Dagens Næringsliv:

"Alle aktører i værdikæden er afhængig af en sund indtjening på længere sigt. Vi har været igennem en tid med store tab, nærmest en undtagelsestilstand, og der har været arbejdet hårdt på at overleve. Når aktiviteten øges og situationen i højere grad normaliseres, må vi også forvente, at raterne går op."

Erik Tønne, analytiker i Clarksons Platou, er på linje med rederne.

"Der er ingen afkast på kapitalen med de rateniveauer, der er i øjeblikket, og rederierne i Nordsøen har ikke flere omkostninger at skære i," siger Erik Tønne til avisen.

