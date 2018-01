Keppel overvejer salg af rigge til Borr Drilling

Seks jack-up rigge kan være på vej til at blive solgt fra Singapore-selskabet Keppel Corporation til norske Borr Drilling.

Det skriver den singaporeanske avis The Business Times. Over for avisen afviser Keppel Corporation imidlertid spekulationer om en anden aftale om finansiering af rigge gennem selskabet Grupo R, som er blevet bygget på Keppel-værftet FELS.

De seks jack-up rigge er endnu ikke blevet bygget, men er på vej til at blive færdiggjort på FELS-værftet, der er en del af Keppel Offshore & Marine.

Borr Drilling er grundlagt af Tor Olav Trøim, der er i årevis var John Fredriksens højre hånd samt direktør i Seadrill. Han tog initiativ til Borr Drilling, som startede op ved udgangen af 2016, og hvor han i dag er formand for bestyrelsen.

Borr Drilling er noteret på børsen i Oslo og registreret på Bermuda, har pt. en flåde på 13 rigge. Yderligere 13 rigge står på ordrebogen hos selskabet, og de rigge vil blive leveret mellem 2018 og 2020, fremgik det af en opdatering om selskabet i december i sidste år.

