Rekordmange licenser uddelt på den norske sokkel

34 olieselskaber fra de helt største til mindre norske har i alt fået 75 tilladelser til at udvinde olie på den norske sokkel. Det er det højeste antal licenser på den norske sokkel nogensinde, skriver det norske olje- og energidepartement i en meddelelse.

De nye tilladelser er i områder, hvor der allerede i dag udvindes og produceres olie, nemlig i Nordsøen, Norskehavet og Barentshavet.

"Vi opretholder med det her et forudsigeligt og højt niveau for tildelinger af nye eftersøgningsområder til et bredt udvalg af olieselskaber. Vores politik danner gundlaget for, at selskaberne kan gøre de fund, som vi har brug for, til at skabe aktivitet og lønsomme arejdspladser, opnå effektiv forvaltning af ressourcerne, høj værdiskabelse og finansiering af velfærdsstaten," siger olje- og energiminister Terje Søviknes i meddelelsen.

Udfordringerne ved at finde ny olie i allerede modne områder er, at de forventede fund selvsagt går ned. Blandt selskaberne er bl.a. Aker BP, ConocoPhilips, Lundin, Shell, Statoil og mange flere internationale selskaber.

Aker BP har fået tilbudt del i 23 af de nye produktionslicenser, hvoraf 14 er som operatør. Og det er selskabet godt tilfreds med, men understreger samtidig nødvendigheden af at få adgang til nye områder.

Aker får millionkontrakt fra Maersk Drilling

Ny norsk regering bremser oliejagt i Lofoten