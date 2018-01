BP udgiftsfører 1,7 mia. dollar på Deepwater Horizon-katastrofen

Når olieselskabet BP leverer tal for fjerde kvartal 6. februar, vil det indeholde en udgiftsførsel af 1,7 mia. dollar i forbindelse med borerig-katastrofen i Den Mexicanske Golf i 2010.

Det oplyser BP.

"Den udgiftsførsel, som vi tager, kan vi klare inden for vores eksisterende finansielle beredskab, specielt nu hvor olieprisen er over 50 dollar," siger finansdirektøren Brian Gilvary i en melding ifølge Bloomberg News.

Det ventes nu, at udbetalinger i 2018 vedrørende katastrofen vil beløbe sig til omkring tre mia. dollar mod et tidligere skøn på lige over to mia. dollar.

Den såkaldte Deepwater Horizon-katastrofe var resultatet af, at fem mio. tønder olie slap ud i Den Mexicanske Golf, da boreriggen Deepwater Horizon eksploderede, og 11 mennesker mistede livet.

