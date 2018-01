Jobfest på vej: Nu skal Tyra genopbygges

Den store opgave med at genopbygge det synkende Tyra-felt i Nordsøen er under opsejling, og derfor har flere selskaber nu indledt jagten på op mod 200 mand, der skal være med til at løfte opgaven og platformen. Det skriver JyskeVestkysten.

Avisen har talt med virksomhederne Semco Maritime og Muehlhan, og her leder man i øjeblikket efter mellem 85 og 100 nye medarbejder, primært stilladsarbejdere og svejsere. Alternativt andre håndværkere, som er villige til at lade sig omskole for at lære at løse opgaverne.

"Man kan godt sige, at det er Tyra-eventyret, der starter her," konstaterer Verner Andersen, som er Vice President hos Semco Maritime, til JyskeVestkysten.

Det er formelt set Dansk Undergrunds-Consortium eller DUC, der består af Shell, Maersk Oil, Nordsøfonden og Chevron, som har truffet beslutning om investeringerne. De vil samlet løbe op i cirka 21 mia. danske kroner.

Genopbygningen af gasfeltet blev sikret politisk tilbage i marts sidste år, hvor regeringen sammen med S, SF, DF og R blev enige om at forbedre rammevilkårene for investeringerne i årene 2017-2025. Det sker blandt andet gennem et øget kulbrintefradrag samt ændringer i afskrivningsreglerne. Opgaven vil ifølge beregninger muliggøre udvinding af forventet 129 mio. tønder olieækvivalenter.

Operatør på Tyra-feltet, Maersk Oil, solgte i august sine olieaktiver til franske Total.

Maersk Oil giver stor byggekontrakt for Tyra til amerikanere

Maersk vil lære af bitre og nyttige opkøbserfaringer

Maersk Oil og partnerne bag Tyra-feltet godkender milliardplan