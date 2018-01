Norsk ejer afskediger topledelse i dansk offshorefirma

Norske Wilhelmsen har afskediget den øverste ledelse i offshoreselskabet NorSea Group Denmark, der har base i Esbjerg. Såvel CEO Jørn Bue Madsen, CFO Jan Thim og HR-direktør Lena Broholm Hansen forlader selskabet.

NorSea Group implementerer i løbet af 2018 en ny strategi for fremtiden, hvor virksomhedens tilstedeværelse i flere lande skal udnyttes bedre med et mere intensivt samarbejde, og hvor domicilet i Esbjerg renoveres for at skabe et center for innovation inden for offshore, hedder det i en pressemeddelelse.

"Vi har valgt at reorganisere og integrere selskaberne i koncernen som driftsselskaber med central koordinering, hvorfor den fremtidige organisation vil skulle afspejle en slankere driftsorganisation," siger bestyrelsesformand for NorSea Group, John Stangeland.

Ledelsen af det danske hovedkontor kommer fremadrettet i hænderne på nuværende operationschef Jesper Høj-Hansen, der i den forbindelse skifter stillingsbetegnelse fra vicedirektør til CEO.

"NorSea Group Denmark er ikke bare en del af NorSea Group, men også af Wilhelmsen-koncernen med mere end 21.000 medarbejdere på verdensplan, og det internationale netværk vil vi være endnu bedre til at udnytte. Vi går efter at skabe en større sammenhæng på tværs af grænser, hvor vi udnytter kompetencer maksimalt, og dette er første skridt i retningen af at gøre NorSea Group stærkere og mere effektiv," siger bestyrelsesformanden.

Den afskedigede CEO Jørn Bue Madsen siger i meddelsen, at han er ganske afklaret om sin exit:

"Det er en spændende proces, som hele NorSea Group er undervejs med, og det er klart, at det medfører nogle ændringer, når synergier skal dyrkes mere intensivt. Bestyrelsen har besluttet sig for en fladere struktur, og det har jeg selvfølgeligt respekt for."

