Flere stater går imod Trumps olie-udsalg

En række kyststater vil fritages for præsident Donald Trumps planlagte udsalg af nye offshore-licenser for olieboringer.

I sidste uge annoncerede USA's præsident, at han ønsker at udvide antallet af licenser i amerikanske farvande, så olieselskaber får flere muligheder for at bore efter olie og gas.

Men flere stater beder nu om at blive undtaget for salget af nye rettigheder i Atlanterhavet og Stillehavet, skriver flere amerikanske medier, herunder NPR og The Hill.

Modstanden startede, da indenrigsminister Ryan Zinke annoncerede, at farvandet ud for Florida vil blive undtaget, fordi statens kystlinje er en vigtig del af statens turismedrevne økonomi.

Siden da har flere andre stater fulgt op med lignende ønsker om at blive undtaget for at beskytte deres kystlinje. Det gælder blandt andre staterne New York, Californien, Maryland, South Carolina og Massachusetts.

Modstanden er blot det seneste slag i kampen mellem flere stater og regeringen i spørgsmålet om klimaforandringerne. Trump har bebudet, at virksomhederne skal reguleres mindre og har samtidig trukket USA ud af Paris-aftalen. Flere stater er dog så uenige med den nye linje i klimapolitikken, at de aktivt stritter imod.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, annoncerede onsdag, at staten vil sagsøge en række af de største energiselskaber, som ifølge flere undersøgelser har stået for hovedparten af verdens udledning af CO2 i mange årtier, for at få dækket udgifter til blandt andet kystsikring.

Oliendustrien er ikke overraskende utilfredse med, at staterne nu igen stiller sig i vejen for de planlagte lempelser af miljøreguleringen.

Brancheorganisationerne The American Petroleum Institute og National Offshore Industries Association kritiserer begge beslutningen om at udelade kyststrækningen ud for Florida, skriver The Hill.

Trump klar til storudsalg af rettigheder til olieboringer

New York sagsøger fem oliefirmaer for klimaforandringer

EU og Kina vil holde fast i klimamålene fra Paris