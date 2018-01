Norge sætter rekord i salg af gas

Der er aldrig blevet solgt så meget gas fra den norske sokkel som sidste år. Mens produktionen af olie gik lidt tilbage, så steg den samlede produktion for fjerde år i træk, oplyser Oljedirektoratet i en meddelelse.

De kommende år vil stigningen fortsætte frem mod 2023, anslås det i prognosen, og vil måske nå samme niveau som i rekordåret tilbage i 2004. Til den tid vil gas udgøre omkring halvdelen af produktionen.

"De høje produktionsprognoser er godt nyt for alle, som er optagede af værdiskabelse i Norge," siger oliedirektør Bente Nyland i meddelelsen.

Ved udgangen af 2017 var der 85 felter i produktion på den norske sokkel. Fem af dem kom i drift i 2017. Samtidig blev der indleveret planer for udbygning og drift for ti nye projekter, mens ti er under udbygning, skriver direktoratet.

Og for at produktionen kan blive ved med at stige efter 2025, er der brug for mere, siger Bente Nyland:

"(...) er det nødvendigt at bruge flere lønsomme ressourcer, også i store fund. Derfor mener vi, at aktiviteten i efterforskning må op fra dagens niveau, både i modne og umodne områder."

Industriens sparemanøvre i de sidste år giver sammen med en stigende oliepris muligheder for flere lønsomme projekter og ifølge Bente Nyland kan de projekter, der vedtages nu, tåle en oliepris på 30-40 dollars pr. tønde.

Oljedirektoratet venter for 2018, at investeringerne vil ligge på samme niveau som sidste år og udgøre omkring 122 mia. norske kr. I 2019 ventes investeringerne at stige til i underkanten af 140 mia. norske kr.

