Konsulenthus udpeger de fem vigtigste temaer i Nordsøen i 2018

Fem faktorer er værd at holde øje med i den britiske og norske del af Nordsøen i 2018.

Vi forventer, at de store olieselskaber - endda måske Statoil – vil afhænde aktiver, men der vil ikke være nogen brandudsalg. Wood Mackenzie

Det mener i hvert fald Wood Mackenzie, som i en prognose for udsigterne for britisk og norsk sokkel skriver, at sidste år var stærkt for den norske sektor med rekordmange penge. De blev brugt på fusioner og opkøb, mens der kom nye aktører, og der blev truffet en række betydelige investeringsbeslutninger.

Og selvom entusiasmen om Barentshavet i konsulentshusets øjne "fejlede med at levere," så har det ikke dæmpet på appetitten for 2018, lyder det.

"I år er udforskerne klar til at tage en ny runde ved Barentshavet og flere investeringsbeslutninger er på hånden," siger Neivan Boroujerdi, Senior Research Analyst, North Sea Upstream Oil & Gas hos Wood Mackenzie, i prognosen.

Ligeledes venter konsulenthuset bedre tider for den britiske sokkel i 2018, og i prognosen lyder det, at der vil være en "new normal," som vil brede sig i forhold til udviklings- og efterforskningsaktiviteter, selvom det vil foregå på et lavere niveau historisk set.

Vil Statoil sælge aktiver?

For de fem faktorer, bemærker Wood Mackenzie følgende:

Udforskning: "35 brønde forventes at blive boret, hvor det meste af aktiviteten er drevet er nærfeltsaktivtet i Nordsøen og omkring Aasta Hansteen i Norskehavet. Men Barentshavet forbliver hotspottet."



Produktion: "Produktionen burde holde sig stabilt på omkring 3,9 mio. tønder om dagen. Aasta Hansteeen og Oseberg Vestflanken II er klar til produktion, men det vil ikke forhindre et produktionsdyk. En marginal stigning i gasproduktion vil blive opvejet af et fald i væskeproduktion."



Investering: "Vi ser, at investeringerne i år vil udgøre 15 mia. dollars. Det er sandsynligt, at kapitalomkostningerne kan falde med ca. 5 pct., men vil stige i 2019, når de nylige FID'ere (endelig investeringsbeslutning, red.) begynder at træde i kraft. For nuværende vil operatørerne stadig kigge efter at optimere udviklinger og rationalisere udgifterne."



Endelige investeringsbeslutninger (FID) : "Vi forventer fem i år, selvom det tal kan stige. Fokus i år vil være på brownfield projekter" (olie- eller gassammensætning, som er modnet til produktion, red.)



Fusioner og overtagelser: "Efter et rekordsættende 2017, vil fusioner og overtagelser sandsynligvis dykke til omkring 4 mia. dollars. Vi forventer, at de store olieselskaber - endda måske Statoil – vil afhænde aktiver, men der vil ikke være nogen brandudsalg. PE-støttede (price earning, red.) og de uafhængige aktører vil gå efter at vokse yderligere."

Spørgsmål, som konsulenthuset vil have svar på i 2018, er blandt andet, om den pt. højeste produktion siden 2010 kan fastholdes, og hvem der er købere og sælgere i M&A-markedet.

Endelig lyder det, at omkostningerne til ophugning vil falde en smule.

