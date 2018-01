Shell ramt af omfattende olietyveri i Singapore

11 personer er blevet sigtet for at have stjålet store mængder af olie fra et raffinaderi ejet af Shell i Singapore.

Politiet har desuden anholdt yderligere seks personer, konfiskeret millioner af dollars og beslaglagt et mindre tankskib i forbindelse med den opsigtsvækkende, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det omfattende og systematiske tyveri af olie er ifølge politiet sket på olieselskabet Shells raffinaderi i Pulau Bukom, som er et offshore-industriområde syd for Singapore. Raffinaderiet er det største, som Shell er eneejer af.

Reuters skriver, at olieselskabet anmeldte sagen til politiet i august 2017. Det er uvist præcist, hvordan tyveriet er foregået. Det står dog klart, at flere af Shells egne folk har været involveret, skriver Reuters.

Otte af de sigtede var ansatte i Shells datterselskab i Singapore frem til anholdelserne. To andre arbejdede ombord på tanksskibet Prime South, som ifølge Reuters har sejlet rutefart mellem Singapore og Vietnam den seneste måned.

Ifølge IMO's skibsdatabase er skibet en kemikalie- og produkttankskib, som er ejet af det Vietnam-baserede selskab Prime Shipping Corp.

Indtil videre dækker sigtelsen over tre tilfælde af tyveri. Det første tilfælde drejer sig om tyveri af 2322 ton gasolie til en værdi knap en mio. dollars, som angiveligt blev stjålet 21. november, 2017. De to andre tilfælde dækker over tyveri af sammenlagt 2062 ton gasolie til en værdi af 844 mio. dollars, hvilket er sket 5. og 7. januar, 2018.

I alt har politiet beslaglagt cirka 2,2 mia. dollars, skriver Reuters.

Derfor virker kontrol med bunkerleverandører i Singapore

Kæmpebøde til Keppel-værft ny rekord for Singapore-selskab

Shell efterforsker anklager om korruption på charterkontor

Trafigura vinder sag om påstået bunkersnyd mod kunde