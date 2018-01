Saudi Arabien og koreanske HHI opfører nyt megaværft

Olieselskabet Saudi Aramcos produktion kræver en hel del infrastruktur. Det skal et nyt kæmpeværft være med til at understøtte, lige som at værftet får en betydelig skibskapacitet.

Sammen med det nationale saudiske rederi Bahri og sydkoreanske HHI har Saudi Aramco indgået en aftale om at bygge et megaværft i Saudi-Arabien. Budgettet for byggeriet er værfter er på 5,2 mia. dollars.

Værftet med navnet International Maritime Industries (IMI) vil ifølge en meddelelse fra Saudi Aramco få et areal på 12 mio. kvadratmeter og skal kunne bygge både skibe og offshoreinstallationer.

"Værftet vil have en årlig kapacitet på at fremstille fire offshorerigge, mere end 40 skibe herunder tre VLCC'ere og service mere end 260 maritime produkter," skriver Saudi Aramco.

Planen er, at værftet skal begynde produktionen allerede næste år, og at værftet skal være oppe at køre på fuld kraft fra 2022.

