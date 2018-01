Forventet vækst udebliver for offshoreselskab i 2017

Væksten blev ikke så høj som ventet på forhånd for Scanel International i 2017.

Forventningen om en tocifret vækst på toplinjen i 2017 hos Frederikshavn-selskabet er ikke blevet indfriet på grund af udskudte vindprojekter.

Markedet har ikke været der til det. Det er ikke sådan, at det er os, der er gået glip af noget af det. Claus Søgaard Poulsen, adm. direktør, Scanel International og OVS Offshore

Leverandøren af blandt andet elektriske løsninger til offshore-industrien havde på forhånd ventet, at omsætningen i 2017 ville gå frem med 15-20 pct. og ramme små 400 mio. kr. i 2017 i forhold til 2016, hvor omsætningen var ca. 290 kr.

Men de udskudte vindprojekter, blandt andet på britisk sokkel, udskyder nu den planlagte vækst for selskabet.

"Vores omsætning er ikke steget i den takt, vi havde forventet. Den er faktisk status quo i forhold til året før," siger adm. direktør Claus Søgaard Poulsen til ShippingWatch.

Han uddyber, at de vindprojekter, virksomheden bød på i løbet af 2017 er blevet skudt et til to år, således at de først er til udførelse i 2019, 2020 og 2021.

"Det er altid ærgerligt, at man ikke når det, når man har sat nogle ambitiøse mål. Til gengæld kan vi så se, at markedet ikke har været der til det. Det er ikke sådan, at det er os, der er gået glip af noget af det. Vi har budt på projekterne, og så er de blevet skubbet,” siger Claus Søgaard Poulsen, der forventer nogenlunde samme indtjeningen i 2018.

"Der vil komme noget aktivitet i år, men jeg ser det nok først fra andet halvdel og fremad, at der vil gå hul på bylden. Vi forventer samme niveau på omsætningen i 2018."

I medarbejderstaben har Scanel mange midlertidige ansættelser til de opgaver, der udføres offshore, og mens virksomheden løbende tilpasser sig aktivitetesniveauet. Claus Søgaard Poulsen fortæller, at det er "meget få fastansatte medarbejdere," der er blevet afskediget.

I 2016 udgjorde årets resultat 4,2 mio. kr. mod 11,7 mio. kr. i 2015.

