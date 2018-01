Greenpeace taber sag om olie mod den norske stat

Greenpeace taber torsdag en retssag mod den norske stat, som miljøorganisationen havde anklaget for at sætte olie over miljø i Barentshavet.

Sagen var anlagt af Greenpeace og organisationen Natur & Ungdom, der nu må betale den norske stats sagsomkostninger.

De to organisationer mener, at den norske stat ved at tildele oliefelter i sårbare områder i Barentshavet brød grundlovens paragraf 112.

Den slår blandt andet fast, at alle har ret til et miljø, der er sundt for helbredet.

Ifølge Greenpeace gav den norske regering i maj 2016 tilladelse til boringer efter olie i den sydøstlige del af Barentshavet.

Det skete, blot ti dage efter at Norge som det første industrialiserede land i verden ratificerede FN's klimaaftale fra Paris.

Det var ifølge Greenpeace første gang, at en beslutning om boringer efter olie og gas blev udfordret i retten i forhold til Parisaftalen.

Prøv ShippingWatch gratis og få adgang til alle artikler i 14 dage

Retssagen er blevet fulgt med interesse mange steder i verden.

Oslo tingrett (byret) afviser de to organisationers krav om, at beslutningen om olieboringerne skal kendes ugyldige. Og den fastslår, at staten har iværksat de foranstaltninger, som er nødvendige i henhold til loven.

I dommen slås det fast, at miljøparagraffen ikke omfatter udslip af CO2 i udlandet fra eksporteret olie og gas. Domstolen konkluderer også, at risikoen for miljøskader som følge af olieboringerne kan karakteriseres som begrænsede.

Greenpeace mener, at frifindelse sker på et forkert grundlag.

"Det afgørende halmstrå, som byretten i Oslo klynger sig til i sin frifindelse af den norske stat er, at CO2 udslip efter afbrænding af norsk olie i udlandet ikke er dækket af den norske grundlovs miljøbeskyttelses paragraf 112."

"Det er skuffende, og vi ser det som en afgørende logisk brist og desværre helt ude af trit med klimavidenskaben," siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden i en kommentar.

Organisationerne, som sagsøgte den norske stat, har endnu ikke taget stilling til, om de vil anke sagen.

Olieboringerne vil blandt andet komme Statoil og Chevron til gode.

/ritzau/NTB

Statoil leder efter "milliarder af tønder" i nyt oliefund

Statoil i gang med boring i Arktis igen