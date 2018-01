Solstad Farstad-chef ser vilje til at betale mere for offshoreskibe

Topchefen for det norske rederi Solstad Farstad begynder at se tegn på, at raterne for at leje offshoreskibe kan være på vej væk fra sit nuværende lave niveau.

Koncernchef Lars Peder Solstad siger til det norske erhvervsmedie E24, at der så småt har indfundet sig en forståelse, at de lave priser ikke er holdbare i længden.

Det siger han efter, at rederiet i denne uge landede en langvarig aftale om at leje konstruktionsskibet Normand Commander til et argentinsk shippingselskab ved navn Bahia Grande.

"Generelt er det mit indtryk, at det er få befragtere, som forventer, at det nuværende rateniveau varer ved, men at raterne skal op i takt med, at der kommer en øgning i aktiviteten. Der er sådan set en vilje til at betale mere, når kontrakten er så lang som i dette tilfælde," siger Lars Peder Solstad til E24.

Kontrakten på Normand Commander gælder i fem år og en option på yderligere tre år. Den starter i februar.

Solstad Farstad dækker over en af verdens største flåder af offshoreskibe, som bruges til at servicere olieindustrien. Rederiet er et resultat af en fusion mellem de tre rederier Solstad, Farstad og Deep Sea Supply.

