Maersk Drilling får hård kritik efter dødsulykke

Maersk Drilling får hård kritik af de norske myndigheder efter dødsulykken på en af selskabets rigge i december sidste år.

Petroleumstilsynet, som fører tilsyn med den norske olieindustri, skriver torsdag, at det har identificeret sikkerhedsproblemer under sin foreløbige efterforskning af ulykken.

For at respektere de igangværende undersøgelser kan vi ikke kommentere på den specifikke information og detaljer omkring påbuddet" Jakob Korsgaard, managing director, Maersk Drilling Norway

Det drejer sig specifikt om "alvorlige mangler" ved systemer og processer for installering af råvandspumper, fremgår det af en meddelelse

Maersk Drilling bekræfter at have modtaget et brev med kritikken i form af et varsel om et påbud, som selskabet nu vil følge.

"Maersk Drilling og Aker BP's fælles efterforskningshold arbejder på at identificere omstændighederne omkring det tragiske uheld på Maersk Interceptor d. 7 december 2017. Vi støtter samtidig fuldt ud op om den efterforskning, der foretages af det norske politi og Petroleumstilsynet. Vi er opsatte på at finde den underliggende årsag til uheldet, og vi kan bekræfte, at vi har modtaget og vil leve op til Petroleumstilsynets påbud vedrørende ulykken," skriver managing director for Maersk Drilling Norway, Jakob Korsgaard, i en mail til ShippingWatch.

"For at respektere de igangværende undersøgelser kan vi ikke kommentere på den specifikke information og detaljer omkring påbuddet," tilføjer han.

Olieselskabet Aker BP tager også kritikken til sig.

"Vi og Maersk ser med største alvor på det, og vi vil være i tæt dialog med Petroleumstilsynet angående opfølgningen," siger pressetalsmand i Aker BP Ole-Johan Faret til det norske medie E24.

Ulykke på Tambar-feltet

Ulykken netop, da man var i færd med at installere en ny råvandspumpe på riggen Maersk Interceptor, som er på kontrakt for olieselskabet Aker BP på Tambar-feltet i den norske del af Nordsøen.

Her faldt en person i vandet, mens en anden blev slået omkuld og faldt ned på et dæk, da der skete en ulykke i forbindelse med indløftningen af pumpen. Personen som faldt i vandet døde senere på et hospital i Bergen.

Maersk Drilling er nu blevet bedt af Petroleumtilsynet om at gennemgå sine systemer og processer for håndtering og installation af råvandspumper og identificere risici ved brugen af dem.

Selskabet skal desuden gennemgå sin brug af løfteudstyr på den norske sokkel, herunder egenkontrol og oplæring af personalet, som bruger udstyret samt sin vidensdeling.

Rigselskabet har nu indtil 28. februar til at efterleve påbuddet. Allerede i næste uge skal der imidlertid præsenteres en plan for, hvordan Maersk Drilling vil imødekomme påbuddet, skriver Petroleumstilsynet.

