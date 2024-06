Bjarne Foldager kalder ligestilling vigtig for innovation og tiltrækningen af nye talenter

FOLKEMØDET 2024 - Politikere, mediefolk, borgere og erhvervslivet - herunder shippingbranchen - har taget turen til klippeøen for at deltage ved dette års Folkemøde i Allinge, der finder sted 13-15 juni.

Mål for mangfoldighed og diversitet kan ikke stå alene. For os handler det også om inklusion og tilhørsforhold. På den måde tør vores ansætte ytre deres perspektiver, og det skaber innovation

Debattørerne er rimelig enige om, at den manglende ligestilling bunder i strukturelle udfordringer, der kræver at aktører i branchen, uddannelser og politikere løfter i flok.

Konkret peger Rosa Lund på behovet for lovgivning, der sikrer ligeløn og barsel samt målinger af medarbejdersammensætninger og trivsel.

Jenny Braat fremhæver behovet for rollemodeller og kvinder i ledelseslagene samt en kulturforandring i fortællingen om de maritime fag og muligheder de åbner for.

Man Energy Solutions Bjarne Foldager taler ind i, hvordan der er store potentialer i at arbejde strategisk med ligestilling fra et virksomhedsperspektiv.

Han mener, at det er helt uomtvisteligt, at shipping er udfordret af den manglende diversitet. Og derfor skal det tages seriøst.

Diversitet og mangfoldighed i shiping eller manglen på samme er derfor noget ShippingWatch tager en længere snak med den adm. direktør om

Hvor stort er behovet for, at industrien forholder sig det?

”Vi er langt fra, hvor vi skal være. Men der er et stort potentiale i at arbejde målrettet med at få mere ligestilling og diversitet,” siger han og tilføjer:

”Det er en del af MAN Energy Solutions strategi. I år har vi for første gang sat tal på, hvor vi gerne vil hen i den kønsmæssige fordeling af medarbejdere på firma-niveau. Og der kan vi bestemt blive bedre og gøre mere. Vi erkender, at vi er en mandsdomineret virksomhed og vi har ikke haft godt nok fokus på det tidligere.”

Hvad går jeres strategi ud på og hvorfor er det vigtigt for jer, at sætte mål i MAN?

”At sætte mål for mangfoldighed og diversitet kan ikke stå alene. For os handler det også om inklusion og tilhørsforhold. Målinger gør ikke i sig selv en forskel. Det er nødvendigt, at have en kultur, der giver plads til diversitet, for det skaber en tryghed, så vores medarbejdere føler sig god tilpas. På den måde tør vores ansætte ytre deres perspektiver, og det tror vi, skaber innovation. Og det er vi dybt afhængige af som teknologivirksomhed, der lever af nytænkning. Og den grønne omstilling afhænger af det.”

Blinde vinkler og AI-værktøjer

For Bjarne Foldager handler det grundlæggende om to ting.

”For det første tror jeg på, at mangfoldighed skaber bedre resultater for MAN som virksomhed,” siger han og fortsætter:

”For det andet handler det om at kæmpe om talenterne. Simpelthen. Der er lav arbejdsløshed i Danmark men også i Europa. Og der bliver født færre børn. Derfor er konkurrencen om talenterne hård. Og der skal vi have sørge for, at nå ud til så mange som muligt, for der er brug for alle de gode kræfter. Og det drejer sig selvfølgelig også om kvindernes.”

Hvilke tiltag har i så helt konkret givet jer i kast med for at at ændre på medarbejdersammensætningen?

”På kort sigt er vi begyndt at bruge AI-genererede jobannoncer. Det sikrer, at der ikke bias og at opslaget er formuleret i et inkluderende sprog. For et par år siden, havde vi aldrig haft den slags overvejelser. Derfor fik vi også mange af de samme typer kandidater, der søgte vores jobs.”

”Og så får vores ledere, der har medarbejderansvar og som står for ansættelser, bias-træning. Så de her - meget nemmere tiltag - har tydligt skabt en forandring. Og en bevidsthed om blinde vinkler.”

”På lang sigt samarbejder vi med universiteter, erhvervsuddannelser og folkeskoler, hvor vi som firma forsøger, at fortælle om alle de spændende muligheder, der er ved at vælge teknologiske uddannelser og erhvervsuddannelser. Og nå vi har haft erhvervspraktikanter fra folkeskoler, så inviterer vi forældrene på besøg. for forskningen viser, at forældre bærer et stort ansvar, når de sparrer med deres børn om valg af uddannelse.”