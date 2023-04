Tina Revsbech forlader toppost i Fednav

Danske Tina Revsbech er stoppet i stillingen som executive vice president i Fednav.

Det bekræfter Fednav over for ShippingWatch.

”Tina blev ansat for 3,5 år siden med et mandat til forretningstransformation, som er blevet reelt gennemført. Derfor har hun besluttet at flytte tilbage til Europa for at være tættere på sin familie,” siger Paul Pathy, President og CEO hos Fednav.

”Vi er taknemmelige for det fremragende arbejde, hun har gjort for at bringe vores virksomhed fremad, og hun forlader det med et godt omdømme.”

Paul Pathy tilføjer, at virksomheden ikke har ”ingen umiddelbare planer om at udpege en efterfølger.”

”Med det nylige salg af vores terminaldivision (FMT solgt til Logistec den 1. april 2023) har vi tilstrækkelige ressourcer til at styre og udvikle vores globale shippingforretning, som jeg personligt vil føre tilsyn med, når vi evaluerer vores behov,” siger Paul Pathy .

Tina Revsbech kom til det canadiske tørlastrederi i begyndelsen af 2020 og valgte i sidste uge selv at sige farvel til selskabet.

Inden hun flyttede til Canada, var hun adm. direktør i BW Tankers, hvor hun stoppede i 2018, da selskabet lå i fusionsplaner med Hafnia Tankers.

Tidligere har hun haft sin gang i det danske produkttankrederi Torm og har desuden været ansat hos olieselskabet Shell og i en række stillinger hos Mærsk.

(Artiklen er opdateret med kommentar fra Fednav den 20. april 2023 klokken 16.02)