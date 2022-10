Rikke er en af de digitale specialister rederierne kappes om

Rikke Egebæk Vadstrup er oprindeligt uddannet møbeldesigner, men i dag går hendes arbejde ud på at hjælpe Maersk Tankers med at skabe et in-house digitalt overblik over detaljer fra tankrederiets charter- og drifts-funktioner, så medarbejderne ”ikke skal sidde og skifte mellem en masse skærme og hjemmesider”.