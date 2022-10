Containerkæmper må spille på fleksibiliteten for at få fingrene i de rette medarbejdere

De store containerrederier konkurrerer nu direkte med andre globale industrier som tech-branchen, medicinalselskaberne og andre transportsektorer om de eftertragtede medarbejdere, der kan gøre dem grønnere og mere digitale.

Det er meldingen fra Maersk og Hapag-Lloyd, som over for ShippingWatch sætter ord på udfordringen med at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere, der er i høj kurs lige nu – og som kun kommer til at blive endnu mere attraktive i de kommende år.