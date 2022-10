Drænet kandidat-pool presser rederierne til at skrue lønnen i vejret

Rekruttering: Rederierne sælger sig selv på at være grønne og digitale, men de kommer ikke udenom, at der skal betales mere for at få fat på de dygtige medarbejdere. “Selskaberne må have veludviklede værditilbud for at tiltrække de bedste folk,” siger topchef Mark Charman fra rekrutteringsselskabet Faststream til ShippingWatch.