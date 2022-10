Rederierne må kæmpe hårdere om de attraktive medarbejdere

Rederierne har brug for specialiserede medarbejdere, men konkurrencen om talenterne er hård og ser kun ud til at blive hårdere i de kommende år, hvor shipping i stigende grad er nødt til at headhunte uden for branchens traditionelle jagtmarker.

Hvis man tager et kig på de globale dagsordener, er det er svært at konkludere andet end, at verden bevæger sig i en grønnere og mere digital retning - og for industrierne betyder det, at kunderne vil have bæredygtige valg, og de vil kunne følge og beslutte det hele fra kontorstolen eller mobiltelefonen.