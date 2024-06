Hamborg Havn må vente på forsinket uddybning af Elben

Sejlrenden i floden Elben, der er adgangsvej for skibsfarten til Tysklands største havn i Hamborg, giver havnen og byen hovedbrud efter et fund af gammel ammunition i floden.

Flere tusind metalgenstande, hvoraf eksperter vurderer, at omkring 200 er gammel ammunition fra Anden Verdenskrig, blokerer for udgravningen af sejlrenden, og arbejdet ventes tidligst færdigt ved udgangen af året ifølge mediet NDR.

Egentlig var uddybningen af Elben færdig tilbage i 2022, så skibe kunne stikke 1,9 meter dybere end tidligere, når de gik gennem sejlrenden, men den uddybede sejlrende var en stakket frist.

Allerede året efter konstaterede myndighederne, at sand og slam samlede sig så hurtigt i sejlrenden, at en ny udgravning var nødvendig.

Men da den nye udgravning næsten var færdig sidste år, stødte gravemaskinerne på den gamle ammunition på en syv kilometer lang strækning af Elben ved byen Cuxhaven. Siden har gravearbejdet stået stille, mens myndighederne har arbejdet på at skabe sig et overblik over de gamle sprængstoffer.

Forsinkelsen har lagt Hamborg Havn på pinebænken. Uddybningen af Elben har været længe undervejs, og byens politikere er utålmodige efter at få arbejdet gjort færdigt, men uddybningen af floden er en opgave for Tysklands statslige myndigheder.

I januar opfordrede den socialdemokratiske politiker Melanie Leonhard, der er erhvervssenator i Hamborg og forkvinde for Socialdemokratiet i byen, de nationale myndigheder til at løse opgaven hurtigst muligt.

”Det er under alle omstændigheder en forudsætning, at alle trækker på samme hammel, og at ingen gemmer sig bag sine forpligtelser. Vi i Hamborg forventer, at forbundsmyndighederne tager deres ansvar alvorligt,” sagde Melanie Leonhard til NDR den 5. januar.

Myndighederne forventer i øjeblikket, at det kommer til at tage resten af året at fjerne den gamle ammunition fra bunden af floden, så gravearbejdet kan gå i gang igen.