Rhinen genåbner for skibstrafik

Skibe kan igen sejle på Rhinen i delstaterne Baden-Württemberg og Bayern. Det betyder også, at det igen er muligt at sejle til Schweiz.

Det oplyser det tyske agentur for sejlads på indre vandveje, ifølge Reuters.

Kraftig nedbør har ellers den seneste uge været skyld i oversvømmelser ved byerne Maxau og Mannheim i Baden-Württemberg. De forhøjede vandstande har spærret for fragtskibe på flodende øvre løb i Sydtyskland, da skibe har kunnet passere under broerne.

Men nu har dage med tørvejr fået vandstanden til at falde så meget, at sejladsen er genoptaget

Varslingscentret for højvande i den sydtyske delstat Baden-Württemberg har imidlertid meddelt, at sejladsen kan blive lukket på ny, da vejret i den kommende uge byder på nedbør, der kan få vandstanden Maxau til at stige igen.

Floden, der er en vigtig transportåre for tysk industri, har tidligere været lukket for sejlads på grund af høj vandstand. Det skete bl.a. i november 2023, hvor det også gik ud over fragtsejladser i Sydtyskland.

Skibstrafikken på Rhinen har også været ramt svær tørke, der har resulteret i for lav vandstand. Det skete også sidste år, hvor det blev nødvendigt at skibene sejlede med reduceret last.