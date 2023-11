Nu advarer forbundet om at udvide blokaden til alle svenske havne fra 17. november, hvis der ikke findes en løsning inden.

”Der bliver totalstop for Tesla-biler i alle svenske havne. Vi har fået signaler om, at Tesla-biler er planlagt til andre svenske havne, og den mulighed lukker vi nu helt. Vi har selvfølgelig yderligere planer om modforanstaltninger for at få Tesla til at tegne overenskomst,” siger Tommy Wreeth, Transportforbundets formand, i en meddelelse.

Blokaderne i de svenske havne er en sympatiaktion til støtte for fagforeningen IF Metal, som i flere år har krævet, at Tesla indgår fællesoverenskomst i Sverige, hvilket Tesla ifølge foreningerne har afvist.

”IF Metall har bedt om Transports støtte, så det er naturligt for os at støtte dem og stå bag den svenske arbejdsmarkedsmodel,” lyder det i meddelelsen.

Det øvrige arbejde i havnen bliver ikke påvirket af blokaden mod Tesla, lyder det.

Tesla producerer elbiler og er ejet af verdens rigeste mand, Elon Musk.