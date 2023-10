Afrikas største operatør af havne- og logistikvirksomheder, det MSC-ejede AGL, skal fra 2024 drive container- og multipurpose-terminaler i havnen Lobito i Angola.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

AGL, der er et datterselskab til verdens største containerrederi, MSC, har investeret 100 millioner euro i havnen. Det sker som led i selskabets ønske om at skabe bæredygtige forandringer i Afrika.

”Myndighedernes beslutning (om at vælge AGL red.), bekræfter AGL’s strategi for at medvirke til at transformere Afrika, såvel som vores vilje til at tackle kontinentets udfordringer sammen med vores interessenter”, siger Philippe Labonne, præsident for AGL.

Over de kommende år vil selskabets investering gå til at forbedre forbindelserne til Lobitos havneplatform med projekter, der skal øge handlen og støtte en social og økonomisk udvikling i regionen.

Havn skal sikre vækst

Aftalen træder i kraft i første kvartal af 2024, hvor AGL overtager personalet fra havnemyndigheden Empresa Portuária do Lobito EP.

Virksomheden vil implementere en omfattende udviklingsplan for personalets færdigheder og økosystemet af lokale underleverandører, så Lobito Havn kan tilbyde tjenester, der er i overensstemmelse med internationale standarder.

Lobito Havn er ideelt placeret til at spille en strategisk rolle i den globale energiomstilling, da den er den første atlantiske havn fra kobberbæltet, der er en region i Centralafrika og som er kendt for kobberminedrift.

MSC købte AGL fra franske Bolloré Group i 2022, og selskabet hed dengang Bolloré Africa Logistics. Navneændringen til Africa Global Logistics blev meldt ud i marts i år.

AGL har mere end 21.000 medarbejdere i 49 lande og står blandt andet for 22 havne- og jernbanekoncessioner, 66 tørhavne og 2 flodterminaler.