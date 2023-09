Tysk rigmand kaster sig ind i budkrig om terminaloperatør i Hamborg

Den tyske forretningsmand Klaus Michael Kühne kaster sig ind i kampen om den store tyske logistikselskab HHLA, som står for driften af den største terminal i Hamborg Havn.

Klaus Michael Kühne, der er storaktionær i både logistikselskabet Kuehne + Nagel og containerrederiet Hapag-Lloyd, vil have sidstnævnte til at smide et bud på selskabet.

Og sker det ikke, står rigmandens eget holdingselskab klar, skriver Bloomberg News med henvisning til udtalelser i det tyske medie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Det sker efter, at verdens største containerrederi, schweizisk-italienske MSC, har tilbudt at købe halvdelen af HHLA for 16,75 euro per aktie.

HHLA-aktien stiger onsdag 48 pct. til 17,10 euro på den tyske børs.