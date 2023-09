Hapag-Lloyd kan ifølge ejer blive del af en overtagelse af Hamburger Hafen

Den tyske milliardær Klaus-Michael Kuehne overvejer at involvere Hapag-Lloyd i et potentielt skridt til at overtage havneoperatøren Hamburger Hafen & Logistik.

Det siger han i et interview med avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung ifølge Bloomberg News.

Klaus-Michael Kuehne siger, at ideen ikke er blevet koordineret med Hapag-Lloyd, det tyske containerrederi, hvor Kuehne kontrollerer en andel på 30 pct.

Det kommer i kølvandet af rygterne fra sent tirsdag i sidste uge, om at milliardæren overvejer at afgive et tilbud for havneoperatøren.

Det gav et løft til Hamburger Hafen-aktien på 5,9 pct. i onsdagens handel.

I interviewet med Hamburger Abendblatt tilkendegav Kuehne, at han er ”bekymret” over virksomheden, som er ”dårligt drevet”.

Her pointerede han også, at han to gange har tilbudt at købe den 69 pct. store aktiepost, der er ejet af byen Hamburg.

Ifølge Bloomberg News har Hamburger Hafen ved mandagens lukketid en markedsværdi på 835 mio. euro svarende til 6,2 mia. kr.

Klaus-Michael Kuehne er en sværvægter inden for den europæiske transportsektor, da han gennem Kuehne Holding også ejer 53 pct. af den schweiziske transport- og logistikgigant Kuehne + Nagel.