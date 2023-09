Endnu en virksomhed bekræfter kendskab til rockere på Aarhus Havn

Det er ikke kun i Mærsk, der oplever problemer med rockere på Danmarks største erhvervshavn, Aarhus Havn.

Nu bekræfter Blue Water ligeledes over for Finans, at man i logistikkoncernen har kendskab til ansatte med rockerforbindelser.

Til avisen oplyser Blue Water, at man gennem den faglige forening Havnearbejdernes Klub i 2018 blev anvist et fuldgyldigt medlem af rockerbanden Hells Angels, der har mere end 20 års fængsel bag sig.

”Vi vil normalt ikke udtale os om enkeltpersoners ansættelsesforhold. Men den pågældende har været ansat i vores containerterminal på Aarhus Havn i en periode frem til august 2020,” siger Jan Hjortlund Hansen, kommunikationschef i Blue Water Shipping, til Finans.

3F-formand kalder Mærsks beskyldninger om rockere på Aarhus Havn uanstændige

Nyheden kommer oven på, at det i forrige uge kom frem i Finans og Berlingske, at rockere og personer med tilknytning til rockermiljøet angiveligt kan færdes frit på havnen i Aarhus, hvor de misbruger deres job i Mærsks containerterminal APM Terminals til at begå afpresning og kriminalitet.

Siden er justitsminister Peter Hummelgaard (S) gået ind i sagen, og ministeren vil nu undersøge oplysningerne.

Mærsk selv har opfordret til, at havnens ansatte - på lige fod med ansatte i lufthavne - skal sikkerhedsgodkendes fremover.