Fastkørt lønforhandling spidser til på grund af strid om frokostpause

Ti måneder efter, forhandlingerne om en ny overenskomst for ansatte i havne på den amerikanske vestkyst begyndte, er der stadig ikke tegn på, at en aftale står lige for.

Arbejdsgivernes forbund, Pacific Maritime Association, PMA, kritiserer nu åbent havnearbejderne for at træde på bremsen i deres håndtering af gods i USA’s vigtigste havne i Los Angeles og Long Beach. Det skriver The Wall Street Journal.

Ifølge arbejdsgiverorganisationen er arbejderne holdt op med at holde frokost i skiftehold, og det betyder, at havneterminalerne er tvunget til at lukke helt ned en time midt på dagen og en time hver aften.

Det har givet ”betydelige” forsinkelser i godshåndteringen og fået køen af lastbiler ved terminalerne til at vokse.

Fra arbejdernes forbund, International Longshore and Warehouse Union, lyder det, at medlemmerne har lov til at holde frokost som alle andre, og at lastbilerne kan komme til at holde i kø af flere grunde.

Fagforeningen mener, at arbejdstagerne nævner kødannelsen for at præge folkestemningen i deres retning.

Det er første gang, de to organisationer udtaler sig offentligt, siden forhandlingerne om en ny overenskomst begyndte i maj sidste år. Overenskomsten dækker flere end 22.000 havnearbejdere i 29 havne.

De svære forhandlinger har skabt frygt for, at der opstår et logistisk kaos i USA, hvis havnearbejderne ender med at gå i strejke.