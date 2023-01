Singapore er stadig et af Sydøst-Asiens vigtigste shipping-kundepunkter, men udviklingen står i stampe.

Det viser de tørre tal fra MPA for 2022, når udviklingen måles på antal ankomne skibe, gennemløb af containere, håndteret fragtgods og bunkersalg i forhold til tidligere år.

”Sidste år oversteg shippingselskabernes totale forretningsudgifter 4,3 mia. Singapore dollar (22,4 mia. kr., red.), og flere end 30 selskaber etablerede sig eller udvidede deres drift i Singapore, støttet af programmer under MPA,” skriver Singapores havnemyndighed i en pressemeddelelse om udviklingen i 2022.

Singapore er hjemsted for over 170 shipping-koncerner og dertil selskaber inden for finans, forsikring, cybersikkerhed, skibshandel, jura og voldgift.

Tallene kan dog ikke skjule, at Singapore havn ikke har vækst.

Ganske vist steg antallet af skibe, der anløb Singapore fra 2021 til 2022 målt på bruttotonnage. Sidste år ankom skibe med i alt en bruttotonnage på 2,83 mia. GT, og det var 0,02 mia. GT mere end i 2021. Men toppunktet var i 2020 med 2,9 mia. GT.

Gennemløbet af containere var sidste år 37,3 mio. teu, og det var et nøk under 37,6 mio. teu-niveauet i 2021, der slog rekord.

Fragtmængderne faldt også tilbage sidste år til 577,7 mio. ton over for 599,6 mio. ton i 2021. Her satte mængderne rekord i 2018 med 630,1 mio. ton.

Det estimerede bunkersalg i Singapore, der er en af verdens største bunkerhavne, endte på 47,9 mio. ton sammenlignet med 50 mio. ton i 2021. Rekordåret for bunkersalget var i 2017, da volumenerne landede på 50,6 mio. ton.

Globalt holdt Shanghai Port fast i titlen som verdens travleste containerhavn for 13. år i træk. Det på trods af covid-19-pandemien. Havnens containergennemstrømning oversteg 47,3 mio. teu, og det var sidste år 10 mio. teu mere end i Singapore.